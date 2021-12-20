18 грудня відбувся показ шоу талантів «Україна має талант»-2021. Глядачів телеканалу СТБ своїми здібностями та вміннями дивували 15 учасників зі всього світу! Дивіться номер Валерії Заблоцької просто зараз!

Валерія Заблоцька своїми вокальми даними не вразила глядачів та суддів проєкту. Одеситка виконала власну пісню в костюмі русалки. «Від нас ви отримали три “ні”. Я хотів щось відчути від вашої пісні, але мені не вдалося. Усе, що було цікаве у вашому номері, ― голос. Нетиповий вокал, але його потрібно якось оформити», ― прокоментував Женя Кот.

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