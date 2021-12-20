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Валерия Заблоцкая ― вокал на «Україна має талант»-2021

20.12.2021

18 декабря состоялся показ шоу талантов «Україна має талант»-2021. Зрителей телеканала СТБ своими способностями и умениями удивляли 15 участников со всего мира! Смотрите номер Валерии Заблоцкой прямо сейчас!

Олена Чепурна вокалістка

Валерия Заблоцкая своими вокальными данными не поразила зрителей и судей проекта. Одесситка исполнила собственную песню в костюме русалки. «От нас вы получили три “нет”. Я хотел что-то почувствовать от вашей песни, но мне не удалось. Все, что было интересно в вашем номере, ― голос. Нетипичный вокал, но его нужно как-то оформить», ― прокомментировал Женя Кот.

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