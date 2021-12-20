18 грудня відбувся показ шоу талантів «Україна має талант»-2021. Глядачів телеканалу СТБ своїми здібностями та вміннями дивували 15 учасників зі всього світу! Дивіться номер Валерія Дичаківського просто зараз!

Валерій Дичаківський прийшов на шоу продемонструвати свій вокал, але він не припав до вподоби суддям, тому всі вони натиснули червоні кнопки. «На початку номера ви сказали, що текст вашої пісні ― про емоційне вигорання. Але зв’язку між темою і текстом я не вловила. Пісня мала бути про якусь глибину, ментальне здоров’я, вигорання, але цього не було. Вокал теж був несильним, тому у вас три “ні”», ― сказала Ксенія Мішина.

Video: Валерій Дичаківський — вокал на «Україна має талант»-2021 Валерій Дичаківський - учасник Україна має талант 2021. Інформація про учасника Україна має талант 2021 Валерій Дичаківський

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