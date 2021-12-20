18 декабря состоялся показ шоу талантов «Україна має талант»-2021. Зрителей телеканала СТБ своими способностями и умениями удивляли 15 участников со всего мира! Смотрите номер Валерия Дичаковского прямо сейчас!

Валерий Дичаковский пришел на шоу продемонстрировать свой вокал, но он не понравился судьям, поэтому все они нажали красные кнопки. «В начале номера вы сказали, что текст вашей песни ― об эмоциональном выгорании. Но связи между темой и текстом я не уловила. Песня должна была быть о какой-то глубине, ментальном здоровье, выгорании, но этого не было. Вокал тоже был несильным, поэтому у вас три “нет”», ― сказала Ксения Мишина.

Video: Валерий Дичаковский ― вокал на «Україна має талант»-2021 Валерий Дичаковский участник Україна має талант 2021. Информация об участнике Україна має талант 2021 Валерий Дичаковский

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