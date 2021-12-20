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Олег Слободян — рок-бандурист на «Україна має талант»-2021

20.12.2021

18 грудня відбувся показ шоу талантів «Україна має талант»-2021. Глядачів телеканалу СТБ своїми здібностями та вміннями дивували 15 учасників зі всього світу! Дивіться номер Олега Слободяна просто зараз!

Рок-бандурист Олег Слободян вразив суддів оригінальною грою на музичному інструменті, однак пройти далі не зміг. «Я не можу вам сказати “так”, адже я чекав від вас набагато більшого. Я хотів віртуозності та чіткішої гри на бандурі», ― сказав Женя Кот. 

Video: Олег Слободян — рок-бандурист на «Україна має талант»-2021

Олег Слободян - учасник Україна має талант 2021. Інформація про учасника Україна має талант 2021Олег Слободян

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