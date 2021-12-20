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Олег Слободян ― рок-бандурист на «Україна має талант»-2021

20.12.2021

18 декабря состоялся показ шоу талантов «Україна має талант»-2021. Зрителей телеканала СТБ своими способностями и умениями удивляли 15 участников со всего мира! Смотрите номер Олега Слободяна прямо сейчас!

Рок-бандурист Олег Слободян поразил судей оригинальной игрой на музыкальном инструменте, однако пройти дальше не смог. «Я не могу вам сказать “да”, ведь я ждал от вас гораздо большего. Я хотел виртуозности и более четкой игры на бандуре», ― сказал Женя Кот.

Video: Олег Слободян ― рок-бандурист на «Україна має талант»-2021

Олег Слободян участник Україна має талант 2021. Информация об участнике Україна має талант 2021 Олег Слободян

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