18 грудня відбувся показ шоу талантів «Україна має талант»-2021. Глядачів телеканалу СТБ своїми здібностями та вміннями дивували 15 учасників зі всього світу! Дивіться номер Владислава Кочугура просто зараз!

Фокуснику зі столиці Владиславу Кочугурі теж вдалося вразити суддів своїм професіоналізмом. «Я вас не зміг підловити сьогодні. А з паролем це було взагалі класно! Ви проходите далі!», ― сказав Женя Кот.

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