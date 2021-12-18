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Владислав Кочугура ― фокусник на «Україна має талант»-2021

18.12.2021

18 декабря состоялся показ шоу талантов «Україна має талант»-2021. Зрителей телеканала СТБ своими способностями и умениями удивляли 15 участников со всего мира! Смотрите номер Владислава Кочугуры прямо сейчас!

Фокуснику из столицы Владиславу Кочугуре также удалось поразить судей своим профессионализмом.«Я вас не смог подловить сегодня. А с паролем это было вообще классно! Вы проходите дальше!», ― сказал Женя Кот.

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