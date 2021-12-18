18 грудня відбувся показ дев’ятого випуску найкращого шоу талантів «Україна має талант». Глядачів телеканалу СТБ своїми здібностями та вміннями дивували 15 учасників! Хто пройшов у наступний етап проєкту «Україна має талант»-2021? Дивіться список учасників, які пройшли далі, від 18.12.2021.

Антон Сидоренко з Полтави продемонстрував професійний каучук. Катерина Дарміна з Дніпра підкорила журі фантастичною грою на скрипці. Владислав Кочугура ― фокусник з Києва, який зумів вразити суддів своїм професіоналізмом. Workout Style Тeam ― колектив із Миколаєва, який став яскравою плямою в 9 ефірі легендарного шоу. Геннадій Суменков ― незрячий вуличний співак із Харкова, який зворушив своїм талантом усю країну, виконавши джазову пісню англійською мовою. Duo Paradise ― пара акробатів, що продемонструвала на сцені шоу великий спектр складних елементів. Quartet DEKRU ― колектив мімів із Києва, що зачарував усіх своєю пластикою і фантазією. Олена Демчук ― повітряна акробатка, яка своїм виступом зірвала букет суддівських компліментів. Ростислав Лазаренко з Чернівців зачарував глядачів своїм вокальним талантом.

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