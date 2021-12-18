«Україна має талант»: список учасників, які пройшли, від 18.12.2021
18.12.2021
18 грудня відбувся показ дев’ятого випуску найкращого шоу талантів «Україна має талант». Глядачів телеканалу СТБ своїми здібностями та вміннями дивували 15 учасників! Хто пройшов у наступний етап проєкту «Україна має талант»-2021? Дивіться список учасників, які пройшли далі, від 18.12.2021.
- Антон Сидоренко з Полтави продемонстрував професійний каучук.
- Катерина Дарміна з Дніпра підкорила журі фантастичною грою на скрипці.
- Владислав Кочугура ― фокусник з Києва, який зумів вразити суддів своїм професіоналізмом.
- Workout Style Тeam ― колектив із Миколаєва, який став яскравою плямою в 9 ефірі легендарного шоу.
- Геннадій Суменков ― незрячий вуличний співак із Харкова, який зворушив своїм талантом усю країну, виконавши джазову пісню англійською мовою.
- Duo Paradise ― пара акробатів, що продемонструвала на сцені шоу великий спектр складних елементів.
- Quartet DEKRU ― колектив мімів із Києва, що зачарував усіх своєю пластикою і фантазією.
- Олена Демчук ― повітряна акробатка, яка своїм виступом зірвала букет суддівських компліментів.
- Ростислав Лазаренко з Чернівців зачарував глядачів своїм вокальним талантом.
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