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«Україна має талант»: список прошедших участников от 18.12.2021

18.12.2021

18 декабря состоялся показ девятого выпуска лучшего шоу талантов «Україна має талант». Зрителей телеканала СТБ своими способностями и умениями удивляли 15 участников! Кто прошел в следующий этап проекта «Україна має талант»-2021? Смотрите список прошедших дальше участников от 18.12.2021.

  1. Антон Сидоренко из Полтавы показал профессиональный каучук.
  2. Екатерина Дармина из Днепра покорила жюри фантастической игрой на скрипке.
  3. Владислав Кочугура ― фокусник из Киева, который поразил судей своим профессионализмом.
  4. Workout Style Тeam ― коллектив из Николаева, который стал ярким пятном в 9 эфире легендарного шоу.
  5. Геннадий Суменков ― незрячий уличный вокалист из Харькова, который растрогал своим талантом всю страну, исполнив джазовую песню на английском языке.
  6. Duo Paradise ― пара акробатов, которые продемонстрировали на сцене шоу большой спектр сложных элементов.
  7. Quartet DEKRU ― коллектив мимов из Киева, очаровавший всех своей пластикой и фантазией.
  8. Елена Демчук ― воздушная акробатка, которая сумела своим выступлением сорвать целый букет судейских комплиментов.
  9. Ростислав Лазаренко из Черновцов очаровал зрителей своим вокальным талантом.

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