18 декабря состоялся показ девятого выпуска лучшего шоу талантов «Україна має талант». Зрителей телеканала СТБ своими способностями и умениями удивляли 15 участников! Кто прошел в следующий этап проекта «Україна має талант»-2021? Смотрите список прошедших дальше участников от 18.12.2021.

Антон Сидоренко из Полтавы показал профессиональный каучук. Екатерина Дармина из Днепра покорила жюри фантастической игрой на скрипке. Владислав Кочугура ― фокусник из Киева, который поразил судей своим профессионализмом. Workout Style Тeam ― коллектив из Николаева, который стал ярким пятном в 9 эфире легендарного шоу. Геннадий Суменков ― незрячий уличный вокалист из Харькова, который растрогал своим талантом всю страну, исполнив джазовую песню на английском языке. Duo Paradise ― пара акробатов, которые продемонстрировали на сцене шоу большой спектр сложных элементов. Quartet DEKRU ― коллектив мимов из Киева, очаровавший всех своей пластикой и фантазией. Елена Демчук ― воздушная акробатка, которая сумела своим выступлением сорвать целый букет судейских комплиментов. Ростислав Лазаренко из Черновцов очаровал зрителей своим вокальным талантом.

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