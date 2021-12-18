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Ростислав Лазаренко — вокал на «Україна має талант»-2021

18.12.2021

18 грудня відбувся показ шоу талантів «Україна має талант»-2021. Глядачів телеканалу СТБ своїми здібностями та вміннями дивували 15 учасників зі всього світу! Дивіться номер Ростислава Лазаренка  просто зараз!

Ростислав Лазаренко з Чернівців дивував глядачів вокальним талантом.  «До нас приходить багато вокалістів, але вони так не зачіпають, не притягують до себе так, як це робите ви. Вірте в себе! У вас усе вийде!» ― сказав Женя Кот.

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