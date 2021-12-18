18 декабря состоялся показ шоу талантов «Україна має талант»-2021. Зрителей телеканала СТБ своими способностями и умениями удивляли 15 участников со всего мира! Смотрите номер Екатерины Дарминой прямо сейчас!

Ростислав Лазаренко из Черновцов удивлял зрителей вокальным талантом. «К нам приходят многие вокалисты, но они так не цепляют, не притягивают к себе так, как это делаете вы. Верьте в себя! У вас все получится!» ― прокомментировал Женя Кот.

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