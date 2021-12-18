18 грудня відбувся показ шоу талантів «Україна має талант»-2021. Глядачів телеканалу СТБ своїми здібностями та вміннями дивували 15 учасників зі всього світу! Дивіться номер quartet DEKRU просто зараз!

Quartet DEKRU спричинили справжній вау-ефект! Столичні міми зачарували своїми рухами суддівську трійку та глядачів. «Спасибі вам величезне! Це був дуже крутий перформанс! Я просто занурився у той світ, який ви нам запропонували. У мене склалося таке враження, ніби я пірнув до вас з маскою і трубкою і все це бачив. Це той випадок, коли ти не хочеш, щоб номер закінчувався», ― не стримав свого захвату Сергій Притула.

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