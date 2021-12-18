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Quartet DEKRU ― мимы на «Україна має талант»-2021

18.12.2021

18 декабря состоялся показ шоу талантов «Україна має талант»-2021. Зрителей телеканала СТБ своими способностями и умениями удивляли 15 участников со всего мира! Смотрите номер quartet DEKRU прямо сейчас!

Quartet DEKRU устроили настоящий вау-эффект! Столичные мимы очаровали своими движениями судейскую тройку и зрителей. «Спасибо вам огромное! Это был очень крутой перфоманс! Я просто погрузился в мир, который вы нам предложили. У меня создалось такое впечатление, будто я нырнул к вам с маской и трубкой и все это видел. Это тот случай, когда ты не хочешь, чтобы номер заканчивался», ― не сдержал свой восторг Сергей Притула.

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