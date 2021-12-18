18 грудня відбувся показ шоу талантів «Україна має талант»-2021. Глядачів телеканалу СТБ своїми здібностями та вміннями дивували 15 учасників зі всього світу! Дивіться номер Олени Демчук просто зараз!

Повітряна акробатка Олена Демчук також удостоїлася суддівських компліментів. «Це було дуже красиво! Це було дуже сильно, екстремально і вражаюче! Звичайно, у вас три так!», ― сказала Ксенія Мішина.

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