18 декабря состоялся показ шоу талантов «Україна має талант»-2021. Зрителей телеканала СТБ своими способностями и умениями удивляли 15 участников со всего мира! Смотрите номер Елены Демчук прямо сейчас!

Воздушная акробатка Елена Демчук также удостоилась судейских комплиментов. «Это было очень красиво! Это было очень сильно, экстремально и впечатляюще! Конечно, у вас три да!», ― сказала Ксения Мишина.

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