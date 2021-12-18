18 грудня відбувся показ шоу талантів «Україна має талант»-2021. Глядачів телеканалу СТБ своїми здібностями та вміннями дивували 15 учасників зі всього світу! Дивіться номер Геннадія Суменкова просто зараз!

Геннадій Суменков ― незрячий вокаліст з Харкова, який зворушив своїм талантом усю країну. Вуличний музикант виконав джазову пісню англійською мовою. «Це було дуже круто, Гено! У вас неймовірний талант і слух! Ми всі говоримо вам “так”!» ― сказав Сергій Притула.

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