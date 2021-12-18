18 декабря состоялся показ шоу талантов «Україна має талант»-2021. Зрителей телеканала СТБ своими способностями и умениями удивляли 15 участников со всего мира! Смотрите номер Геннадия Суменкова прямо сейчас!

Геннадий Суменков ― незрячий вокалист из Харькова, который растрогал своим талантом всю страну. Уличный музыкант исполнил джазовую песню на английском языке. «Это было очень круто, Гена! У вас невероятный талант и слух! Мы все говорим вам “да”!» ― сказал Сергей Притула.

Больше по теме: Алексей Семенников ― шоу мыльных пузырей на «Україна має талант»-2021

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.