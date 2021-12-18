18 грудня відбувся показ шоу талантів «Україна має талант»-2021. Глядачів телеканалу СТБ своїми здібностями та вміннями дивували 15 учасників зі всього світу! Дивіться номер Антона Сидоренка просто зараз!

Наступним виступив Антон Сидоренко. Хлопець із Полтави продемонстрував професійний каучук. «Я дуже люблю, коли я бачу щось унікальне. Сьогодні ти показав деякі такі елементи, які до тебе не показував ніхто. І це дуже круто!» ― сказав Сергій Притула.

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