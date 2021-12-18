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Антон Сидоренко ― каучук на «Україна має талант»-2021

18.12.2021

18 декабря состоялся показ шоу талантов «Україна має талант»-2021. Зрителей телеканала СТБ своими способностями и умениями удивляли 15 участников со всего мира! Смотрите номер Екатерины Дарминой прямо сейчас!

Наступним виступив Антон Сидоренко. Хлопець із Полтави продемонстрував професійний каучук.  «Я дуже люблю, коли я бачу щось унікальне. Сьогодні ти показав деякі такі елементи, які до тебе не показував ніхто. І це дуже круто!» ― сказав Сергій Притула.

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