18 грудня о 19:00 відбудеться показ дев’ятого випуску найкращого шоу талантів «Україна має талант». Цієї суботи глядачів телеканалу СТБ дивуватимуть акробати, співаки і танцюристи. Що буде в 9 випуску легендарного шоу «Україна має талант»-2021? Читайте зараз!

Дивіться новий випуск легендарного талант-шоу, яке повернулося в ефір СТБ після п’ятирічної паузи! Це останній випуск кастингів перед фіналом! У ньому судді визначать, хто ввійде до десятки фіналістів проєкту.

Судді: Ксенія Мішина, Євген Кот і Сергій Притула.

Ведучий: Григорій Решетник.

Video: Хто пройде у фінал легендарного шоу: що буде в 9 випуску «Україна має талант» Україна має талант 2021 9 випуск: хто пройде в фінал Хто пройде далі в 7 випуску Україна має талант 2021 від 18.12.2021, а хто повернеться додому?

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