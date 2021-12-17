Хто пройде у фінал легендарного шоу: що буде в 9 випуску «Україна має талант»
17.12.2021
18 грудня о 19:00 відбудеться показ дев’ятого випуску найкращого шоу талантів «Україна має талант». Цієї суботи глядачів телеканалу СТБ дивуватимуть акробати, співаки і танцюристи. Що буде в 9 випуску легендарного шоу «Україна має талант»-2021? Читайте зараз!
Дивіться новий випуск легендарного талант-шоу, яке повернулося в ефір СТБ після п’ятирічної паузи! Це останній випуск кастингів перед фіналом! У ньому судді визначать, хто ввійде до десятки фіналістів проєкту.
Судді: Ксенія Мішина, Євген Кот і Сергій Притула.
Ведучий: Григорій Решетник.
Video: Хто пройде у фінал легендарного шоу: що буде в 9 випуску «Україна має талант»
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