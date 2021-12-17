18 декабря в 19:00 состоится показ девятого выпуска лучшего шоу талантов «Україна має талант». В эту субботу зрителей телеканала СТБ будут удивлять акробаты, певцы и танцоры. Что будет в 9 выпуске легендарного шоу «Україна має талант»-2021? Читайте прямо сейчас!

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Смотрите новый выпуск легендарного талант-шоу, которое вернулось в эфир СТБ после пятилетней паузы! Это последний выпуск кастингов перед финалом! В нем судьи определятся, кто войдет в десятку финалистов проекта.

Судьи: Ксения Мишина, Евгений Кот и Сергей Притула .

Ведущий: Григорий Решетник.

Video: Кто пройдет в финал легендарного шоу: что будет в 9 выпуске «Україна має талант» Україна має талант 2021 9 выпуск: кто пройдет в финал. Кто пройдет дальше в 9 выпуске Україна має талант 2021 от 18.12.2021, а кто отправится домой?

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