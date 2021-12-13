11 грудня відбувся показ шоу талантів «Україна має талант»-2021. Глядачів телеканалу СТБ своїми здібностями та вміннями дивували 13 учасників зі всього світу! Дивіться номер Віталія Островерхова просто зараз!





Віталій Островерхов справді здивував усіх своїм виступом, адже до нього на проєкті ніхто не виконував жонгляж… ротом! Однак він допустив багато помилок, тому не зміг пройти в наступний етап шоу. «У вас дуже цікавий жанр, але були трюки, з якими ви взагалі не впоралися. Баланс не тримали, конструкції падали… Це був невдалий виступ», ― сказав Сергій Притула.

Video: Віталій Островерхов — жонгляж ротом на «Україна має талант»-2021 Віталій Островерхов - учасник Україна має талант 2021. Інформація про учасника Україна має талант 2021 Віталій Островерхов

Більше на тему: Олексій Семенніков — шоу мильних бульбашок на «Україна має талант»-2021

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.