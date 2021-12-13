11 декабря состоялся показ шоу талантов «Україна має талант»-2021. Зрителей телеканала СТБ своими способностями и умениями удивляли 13 участников со всего мира! Смотрите номер Виталия Островерхова прямо сейчас!

Виталий Островерхов действительно удивил всех своим выступлением, ведь до него на проекте никто не исполнял жонгляж… ртом! Однако он допустил много ошибок, поэтому не смог пройти в следующий этап шоу. «У вас очень интересный жанр, но были трюки, с которыми вы вообще не справились. Баланс не держали, конструкции падали… Это было неудачное выступление», ― сказал Сергей Притула.

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