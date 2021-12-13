Віталій Мунтянов — танець на «Україна має талант»-2021
13.12.2021
11 грудня відбувся показ шоу талантів «Україна має талант»-2021. Глядачів телеканалу СТБ своїми здібностями та вміннями дивували 13 учасників зі всього світу! Дивіться номер Віталія Мунтянова просто зараз!
Віталій Мунтянов розпалив зацікавлення глядачів ще до свого виступу, з’явившись в ектравагантному образі. Він станцював на сцені шоу на каблуках. «У вас невисокий рівень професіоналізму та рівень виконання, техніка… Поки що ви не можете пройти далі», ― сказав Женя Кот.
Video: Віталій Мунтянов — танець на «Україна має талант»-2021
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