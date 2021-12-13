11 грудня відбувся показ шоу талантів «Україна має талант»-2021. Глядачів телеканалу СТБ своїми здібностями та вміннями дивували 13 учасників зі всього світу! Дивіться номер Віталія Мунтянова просто зараз!

Віталій Мунтянов розпалив зацікавлення глядачів ще до свого виступу, з’явившись в ектравагантному образі. Він станцював на сцені шоу на каблуках. «У вас невисокий рівень професіоналізму та рівень виконання, техніка… Поки що ви не можете пройти далі», ― сказав Женя Кот.

Video: Віталій Мунтянов — танець на «Україна має талант»-2021 Віталій Мунтянов - учасник Україна має талант 2021. Інформація про учасника Україна має талант 2021 Віталій Мунтянов

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