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Виталий Мунтянов ― танец на «Україна має талант»-2021

13.12.2021

11 декабря состоялся показ шоу талантов «Україна має талант»-2021. Зрителей телеканала СТБ своими способностями и умениями удивляли 13 участников со всего мира! Смотрите номер Виталия Мунтянова прямо сейчас!

Виталий Мунтянов разжег зрительский интерес еще до своего выступления, появившись в экстраординарном образе. Он станцевал на сцене шоу на каблуках. «У вас невысокий уровень профессионализма и уровень исполнения, техника… Пока вы не можете пройти дальше», ― прокомментировал Женя Кот.

Video: Виталий Мунтянов ― танец на «Україна має талант»-2021

Виталий Мунтянов участник Україна має талант 2021. Информация об участнике Україна має талант 2021 Виталий Мунтянов

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