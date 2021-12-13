11 декабря состоялся показ шоу талантов «Україна має талант»-2021. Зрителей телеканала СТБ своими способностями и умениями удивляли 13 участников со всего мира! Смотрите номер Виталия Мунтянова прямо сейчас!

Виталий Мунтянов разжег зрительский интерес еще до своего выступления, появившись в экстраординарном образе. Он станцевал на сцене шоу на каблуках. «У вас невысокий уровень профессионализма и уровень исполнения, техника… Пока вы не можете пройти дальше», ― прокомментировал Женя Кот.

Video: Виталий Мунтянов ― танец на «Україна має талант»-2021 Виталий Мунтянов участник Україна має талант 2021. Информация об участнике Україна має талант 2021 Виталий Мунтянов

Больше по теме: Алексей Семенников ― шоу мыльных пузырей на «Україна має талант»-2021

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.