Андрій Рябчук — танець на «Україна має талант»-2021
13.12.2021
11 грудня відбувся показ шоу талантів «Україна має талант»-2021. Глядачів телеканалу СТБ своїми здібностями та вміннями дивували 13 учасників зі всього світу! Дивіться номер Андрія Рябчука просто зараз!
Андрій Рябчук вийшов на сцену не з партнеркою, а зі… звичайною шваброю для миття підлог. А також він здійснив свою давню мрію і після виступу запросив Машу Єфросиніну на танець. Він уміє і співати, і танцювати, чим дивував членів журі. Хлопець подарував гарний настрій публіці, однак Сергій Притула натиснув червону кнопку, а решта суддів була солідарною і відповіла «ні» на номер юнака.
Video: Андрій Рябчук — танець на «Україна має талант»-2021
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