Андрей Рябчук ― танец на «Україна має талант»-2021
13.12.2021
11 декабря состоялся показ шоу талантов «Україна має талант»-2021. Зрителей телеканала СТБ своими способностями и умениями удивляли 13 участников со всего мира! Смотрите номер Андрея Рябчука прямо сейчас!
Андрей Рябчук вышел на сцену не с партнершей, а с… обычной шваброй для мойки полов. А также он осуществил свою давнюю мечту и после выступления пригласил Машу Ефросинину на танец. Он умеет и петь, и танцевать, чем и удивлял членов жюри. Парень подарил хорошее настроение публике, но Сергей Притула нажал красную кнопку, а остальные судьи были солидарны и ответили «нет» на номер юноши.
Video: Андрей Рябчук ― танец на «Україна має талант»-2021
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