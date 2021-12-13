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Андрей Рябчук ―  танец на «Україна має талант»-2021

13.12.2021

11 декабря состоялся показ шоу талантов «Україна має талант»-2021. Зрителей телеканала СТБ своими способностями и умениями удивляли 13 участников со всего мира! Смотрите номер Андрея Рябчука прямо сейчас!

Андрей Рябчук вышел на сцену не с партнершей, а с… обычной шваброй для мойки полов. А также он осуществил свою давнюю мечту и после выступления пригласил Машу Ефросинину на танец. Он умеет и петь, и танцевать, чем и удивлял членов жюри. Парень подарил хорошее настроение публике, но Сергей Притула нажал красную кнопку, а остальные судьи были солидарны и ответили «нет» на номер юноши.

Video: Андрей Рябчук ―  танец на «Україна має талант»-2021

Елена Чепурная участник Україна має талант 2021. Информация об участнике Україна має талант 2021 Андрей Рябчук

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