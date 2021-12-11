11 грудня о 19:00 відбудеться показ восьмого випуску найкращого шоу талантів «Україна має талант». Цієї суботи глядачів телеканалу СТБ дивуватимуть акробати, співаки і танцюристи. Що буде у 8 випуску легендарного шоу «Україна має талант»-2021? Читайте зараз!

Дивіться новий випуск легендарного талант-шоу, яке повернулося до ефіру СТБ після п’ятирічної паузи! У восьмому випуску суддівський склад знову збільшиться ― за стіл журі сяде відома телеведуча Маша Єфросиніна. Екватор проєкту далеко позаду ― чи використає Женя Кот золоту кнопку?

Ведучий: Григорій Решетник

Судді: Сергій Притула, Євген Кот, Ксенія Мішина

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