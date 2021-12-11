Использует ли Женя Кот золотую кнопку: что будет в 8 выпуске «Україна має талант»
11.12.2021
11 декабря в 19.00 состоится показ восьмого выпуска лучшего шоу талантов «Україна має талант». В эту субботу зрителей телеканала СТБ будут удивлять акробаты, певцы и танцоры. Что будет в 8 выпуске легендарного шоу «Україна має талант»-2021? Читайте сейчас!
Смотрите новый выпуск легендарного талант-шоу, которое вернулось в эфир СТБ после пятилетней паузы! В восьмом выпуске судейский состав снова увеличится ― за стол жюри сядет известная телеведущая Маша Ефросинина. Экватор проекта далеко позади ― использует ли Евгений Кот золотую кнопку?
Ведущий: Григорий Решетник
Судьи: Сергей Притула, Евгений Кот, Ксения Мишина
Больше по теме: Ирина Мерлени и художница, которая пишет картины ногами: что было в 7 выпуске «Україна має талант»
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzg5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJvdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLXNpdGVfaWQ9IlNUQl9PdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvdGFsYW50IiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzP2ZiPTAwMSI+PC9zY3JpcHQ+DQo=
PGRpdiBpZD0nZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg1OTg3MTc0LTAnPg0KPHNjcmlwdD4NCmdvb2dsZXRhZy5jbWQucHVzaChmdW5jdGlvbigpIHsgZ29vZ2xldGFnLmRpc3BsYXkoJ2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NTk4NzE3NC0wJyk7IH0pOw0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4=