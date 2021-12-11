11 декабря в 19.00 состоится показ восьмого выпуска лучшего шоу талантов «Україна має талант». В эту субботу зрителей телеканала СТБ будут удивлять акробаты, певцы и танцоры. Что будет в 8 выпуске легендарного шоу «Україна має талант»-2021? Читайте сейчас!

Смотрите новый выпуск легендарного талант-шоу, которое вернулось в эфир СТБ после пятилетней паузы! В восьмом выпуске судейский состав снова увеличится ― за стол жюри сядет известная телеведущая Маша Ефросинина. Экватор проекта далеко позади ― использует ли Евгений Кот золотую кнопку?

Ведущий: Григорий Решетник

Судьи: Сергей Притула, Евгений Кот, Ксения Мишина

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