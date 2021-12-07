Цієї суботи в ефірі СТБ вийде новий випуск легендарного шоу «Україна має талант»! До суддівської трійки проєкту приєднається четверта запрошена зіркова суддя ― телеведуча Маша Єфросиніна.

«Реінкарнація телешоу, на мій погляд, ризиковий варіант. Але не у випадку з “Україна має талант”. Раніше, ще не бувши причетною до цього проєкту, я часто чула, як людям шкода через те, що його поставили на паузу. І вже тоді я розуміла, що це і є та справжня народна любов телеглядачів», ― поділилася враженнями Маша.

Тепер уже цієї суботи на СТБ вийде восьмий випуск талант-шоу за участі ведучої проєкту «Мій секрет» на СТБ Маші Єфросиніної.

Чому погодилася стати суддею «Україна має талант» ― Маша поділилася в ексклюзивному коментарі.

«“Україна має талант” ― один з небагатьох проєктів, які можуть бути довговічними. Зараз на українському телебаченні це велика рідкість. Цей проєкт – майданчик для об’єднання і самовираження неймовірно талановитих людей, які йдуть до своєї мрії. І я приєдналася до проєкту через величезне захоплення легендарним форматом і мою неймовірну повагу до телеканалу СТБ».

Дивіться «Україна має талант» уже цієї суботи о 19:00 на СТБ!

Маша Єфросиніна ― українська телеведуча, актриса і громадська діячка, ідейна натхненниця благодійного фестивалю Charity weekend, почесний посол ООН у галузі народонаселення в Україні. Ведуча провокаційного шоу «Мій секрет» на телеканалі СТБ, авторка ютуб-проєкту «Екзамен на відвертість».

Як раніше оголошував телеканал СТБ, у складі зіркового журі «Україна має талант» у деяких випусках з’явиться і четвертий суддя. На честь 30-річчя незалежності України до Сергія Притули, Ксенії Мішиної та Євгена Кота приєднаються люди, яких українці називають гордістю країни: наші легенди, олімпійські чемпіони та зірки, завдяки яким прапор України піднімався на найрізноманітніших міжнародних аренах. Серед них глядачі вже побачили Лілію Подкопаєву, Жана Беленюка, Ольгу Харлан та Руслану Лижичко.

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