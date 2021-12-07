В эту субботу в эфире СТБ выйдет новый выпуск легендарного шоу «Україна має талант»! К судейской тройке проекта присоединится четвертая приглашенная звездная судья ― телеведущая Маша Ефросинина.

«Реинкарнация телешоу, на мой взгляд, рисковый вариант. Но не в случае с “Україна має талант”. Ранее, еще не имея отношения к этому проекту, я часто слышала сожаления людей от того, что его приостановили. И уже тогда я понимала, что это и есть самая настоящая народная любовь телезрителей», ― поделилась впечатлениями Маша.

Теперь уже в эту субботу на СТБ выйдет восьмой выпуск талант-шоу с участием ведущей проекта «Мой секрет» на СТБ Маши Ефросининой.

Почему согласилась стать судьей «Україна має талант» ― Маша поделилась в эксклюзивном комментарии.

«“Україна має талант” ― один из немногих проектов, которые могут быть долговечными. Сейчас на украинском телевидении это большая редкость. Этот проект ― площадка для объединения и самовыражения невероятно талантливых людей, которые идут к своей мечте. И я присоединилась к проекту из огромного восхищения легендарным форматом и моего невероятного уважения к телеканалу СТБ».

Смотрите «Україна має талант» уже в эту субботу в 19:00 на СТБ!

Маша Ефросинина ― украинская телеведущая, актриса и общественный деятель, идейный вдохновитель благотворительного фестиваля Charity weekend, почётный посол ООН в области народонаселения в Украине. Ведущая провокационного шоу «Мой секрет» на телеканале СТБ, автор ютуб-проекта «Экзамен на откровенность».

Как ранее объявлял телеканал СТБ, в составе звездного жюри «Україна має талант» в некоторых выпусках появится и четвертый судья. В честь 30-летия независимости Украины к Сергею Притуле, Ксении Мишиной и Жене Коту присоединятся люди, которых украинцы называют гордостью страны: наши легенды, олимпийские чемпионы и звезды, благодаря которым флаг Украины поднимался на самых разных международных аренах. Среди них зритель уже увидел Лилию Подкопаеву, Жана Беленюка, Ольгу Харлан и Руслану Лыжичко.

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