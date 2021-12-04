Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvdGFsYW50IiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4=

Станіслав Ілляшенко — вокал на «Україна має талант»-2021

04.12.2021

4 грудня відбувся показ шоу талантів «Україна має талант»-2021. Глядачів телеканалу СТБ своїми здібностями та вміннями дивували 16 учасників зі всього світу! Дивіться номер Станіслава Ілляшенка просто зараз!

Станіслав Ілляшенко працює вихователем з фізичної культури в дитячому садочку, але на сцені шоу «Україна має талант» одесит продемонстрував свої вокальні здібності. На жаль, він не зміг вразити суддів музичними вміннями, тому отримав 3 червоні кнопки. «Ми натиснули червоні кнопки, бо не готові слухати ваш вокал ще раз. Вашій харизмі, одеській душі ми кажемо однозначне “так”, але якщо ми оцінюємо номер, то сьогодні ― без шансів», ― сказав Сергій Притула. 

Більше на тему: Олексій Семенніков  — шоу мильних бульбашок на «Україна має талант»-2021

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.