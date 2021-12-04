4 грудня відбувся показ шоу талантів «Україна має талант»-2021. Глядачів телеканалу СТБ своїми здібностями та вміннями дивували 16 учасників зі всього світу! Дивіться номер Станіслава Ілляшенка просто зараз!

Станіслав Ілляшенко працює вихователем з фізичної культури в дитячому садочку, але на сцені шоу «Україна має талант» одесит продемонстрував свої вокальні здібності. На жаль, він не зміг вразити суддів музичними вміннями, тому отримав 3 червоні кнопки. «Ми натиснули червоні кнопки, бо не готові слухати ваш вокал ще раз. Вашій харизмі, одеській душі ми кажемо однозначне “так”, але якщо ми оцінюємо номер, то сьогодні ― без шансів», ― сказав Сергій Притула.

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