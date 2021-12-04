4 декабря состоялся показ шоу талантов «Україна має талант»-2021. Зрителей телеканала СТБ своими способностями и умениями удивляли 16 участников со всего мира! Смотрите номер Станислава Ильяшенко прямо сейчас!

Станислав Ильяшенко работает воспитателем физической культуры в детском саду, но на сцене шоу «Україна має талант» одессит продемонстрировал свои вокальные способности. К сожалению, он не смог поразить судей своими музыкальными умениями, поэтому получил три красных кнопки. «Мы нажали красные кнопки, потому что не готовы слушать ваш вокал еще раз. Вашей харизме, одесской душе мы говорим однозначно “да”, но если мы оцениваем номер, то сегодня ― без шансов», ― сказал Сергей Притула.

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