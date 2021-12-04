4 грудня відбувся показ шоу талантів «Україна має талант»-2021. Глядачів телеканалу СТБ своїми здібностями та вміннями дивували 16 учасників зі всього світу! Дивіться номер Олексія Красних просто зараз!

Олексій Красних підкорив суддів найкращого талант-шоу країни своїм неперевершеним талантом у розмовному жанрі. «Дуже було цікаво спостерігати за тим, як ви ходили по краю, але не перейшли межі. Вам за це повага, бо ви не зачепили віру, не зачепили релігію, а висміяли об’єднаний образ священнослужителя, і це круто!» ― сказав Сергій Притула.

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