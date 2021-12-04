4 декабря состоялся показ шоу талантов «Україна має талант»-2021. Зрителей телеканала СТБ своими способностями и умениями удивляли 16 участников со всего мира! Смотрите номер Алексея Красных прямо сейчас!

Алексей Красных покорил судей лучшего талант-шоу страны своим непревзойденным талантом в разговорном жанре. «Очень интересно было наблюдать за тем, как вы ходили по краю, но не перешли границу. Вам за это уважение, потому что вы не тронули веру, не тронули религию, а высмеяли сборный образ священнослужителя, и это круто!» ― сказал Сергей Притула.

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