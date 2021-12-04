4 грудня відбувся показ шоу талантів «Україна має талант»-2021. Глядачів телеканалу СТБ своїми здібностями та вміннями дивували 16 учасників зі всього світу! Дивіться номер Олександра Загарія просто зараз!

8-річний ілюзіоніст із Кривого Рогу Олександр Загарій продемонстрував фокуси зі своєю асистенткою ― сестрою Машею. «Це було дуже гарно, ви ― великі молодці! Продовжуйте розвиватися! Я вам бажаю, аби ви стали дуже крутими професіоналами!» ― сказала Ксенія Мішина.

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