Александр Загарий ― иллюзионист на «Україна має талант»-2021
04.12.2021
4 декабря состоялся показ шоу талантов «Україна має талант»-2021. Зрителей телеканала СТБ своими способностями и умениями удивляли 16 участников со всего мира! Смотрите номер Александра Загария прямо сейчас!
8-летний иллюзионист из Кривого Рога Александр Загарий продемонстрировал фокусы со своей ассистенткой ― сестрой Машей. «Это было очень красиво, вы ― большие молодцы! Продолжайте развиваться! Я вам желаю, чтобы вы стали очень крутыми профессионалами!» ― сказала Ксения Мишина.
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