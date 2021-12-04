4 декабря состоялся показ шоу талантов «Україна має талант»-2021. Зрителей телеканала СТБ своими способностями и умениями удивляли 16 участников со всего мира! Смотрите номер Александра Загария прямо сейчас!

8-летний иллюзионист из Кривого Рога Александр Загарий продемонстрировал фокусы со своей ассистенткой ― сестрой Машей. «Это было очень красиво, вы ― большие молодцы! Продолжайте развиваться! Я вам желаю, чтобы вы стали очень крутыми профессионалами!» ― сказала Ксения Мишина.

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