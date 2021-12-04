4 грудня відбувся показ шоу талантів «Україна має талант»-2021. Глядачів телеканалу СТБ своїми здібностями та вміннями дивували 16 учасників зі всього світу! Дивіться номер Nice Ladies просто зараз!

Чирлідерки з Харкова Nice Ladies зарядили своєю енергетикою та показали високий рівень професійної підготовки. «Я обожнюю дивитися на такі щасливі обличчя на цій сцені! Знаю, що найстаршій з вас ― 75 років! Це дивовижно! Ви показали красиві шпагати, неймовірні підтримки та не найлегшу хореографію, а ще ― харизму! У вас три “так”», ― сказав Женя Кот.

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