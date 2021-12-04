4 декабря состоялся показ шоу талантов «Україна має талант»-2021. Зрителей телеканала СТБ своими способностями и умениями удивляли 16 участников со всего мира! Смотрите номер Nice Ladies прямо сейчас!

Чирлидерши из Харькова Nice Ladies зарядили своей энергетикой и показали высокий уровень профессиональной подготовки. «Я обожаю смотреть на такие счастливые лица на этой сцене! Знаю, что самой старшей из вас ― 75 лет! Это удивительно! Вы показали красивые шпагаты, невероятные поддержки и не самую легкую хореографию, а еще ― харизму! У вас три “да”», ― сказал Женя Кот.

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