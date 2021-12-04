4 грудня відбувся показ шоу талантів «Україна має талант»-2021. Глядачів телеканалу СТБ своїми здібностями та вміннями дивували 16 учасників зі всього світу! Дивіться номер Марії Смоляр просто зараз!

Оперна співачка з Новограду-Волинського Марія Смоляр зачарувала своєю партією всіх присутніх. «У вас прекрасний, сильний і наповнений голос! Ніколи не здавайтеся! Звичайно, у вас три “так”!» ― сказав Женя Кот.

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