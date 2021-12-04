4 декабря состоялся показ шоу талантов «Україна має талант»-2021. Зрителей телеканала СТБ своими способностями и умениями удивляли 16 участников со всего мира! Смотрите номер Марии Смоляр прямо сейчас!

Оперная певица из Новограда-Волынского Мария Смоляр очаровала своей партией всех присутствующих. «У вас прекрасный, сильный и наполненный голос! Никогда не сдавайтесь! Конечно, у вас три “да”!» ― сказал Женя Кот.

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