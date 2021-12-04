4 грудня відбувся показ шоу талантів «Україна має талант»-2021. Глядачів телеканалу СТБ своїми здібностями та вміннями дивували 16 учасників зі всього світу! Дивіться номер Ірини Мерлені просто зараз!

Олімпійська чемпіонка з вільної боротьби Ірина Мерлені на сцені шоу продемонструвала полданс. «Чесно кажучи, я вражена, що олімпійська чемпіонка з боротьби змогла відкрити себе взагалі з іншого плану! Ви змінюєте своє життя на максимально протилежне! Це так круто! І так професійно! У вас три “так”!» ― сказала Ксенія Мішина.

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