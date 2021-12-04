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Ирина Мерлени ― pole dance на «Україна має талант»-2021

04.12.2021

4 декабря состоялся показ шоу талантов «Україна має талант»-2021. Зрителей телеканала СТБ своими способностями и умениями удивляли 16 участников со всего мира! Смотрите номер Ирины Мерлени прямо сейчас!

Олимпийская чемпионка по вольной борьбе Ирина Мерлени на сцене шоу продемонстрировала пол-дэнс. «Честно говоря, я поражена, что олимпийская чемпионка по борьбе смогла открыть себя вообще с другого плана! Вы меняете свою жизнь на максимально противоположную! Это так круто! И так профессионально! У вас три “да”!» ― сказала Ксения Мишина.

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