4 грудня о 19:00 відбудеться показ сьомого випуску найкращого шоу талантів «Україна має талант». Цієї суботи глядачів телеканалу СТБ дивуватимуть акробати, співаки і художниця, яка пише шедеври ногами. Що буде в 7 випуску легендарного шоу «Україна має талант»-2021? Читайте зараз!

В ефір СТБ повернулося легендарне талант-шоу! На сцену проекту вийдуть українці, яким аплодує весь світ, а глядачі побачать неймовірні таланти, які вражають, тріумфальні повернення улюблених героїв та нові імена, а також унікальні номери, в яких використано новітні технології. Цієї осені разом із зірковим журі шоу ― Ксенією Мішиною, Сергієм Притулою, Євгеном Котом та запрошеними суддями ― ми разом оберемо найкращий талант України.

Судді: Ксенія Мішина, Євген Кот, Сергій Притула.

Ведучий: Григорій Решетник.

Video: Ірина Мерлені, художники та акробати: що буде в 7 випуску «Україна має талант» Україна має талант 2021 7 випуск: учасники виступатимуть на відборі. Хто пройде далі в 6 випуску Україна має талант 2021 від 04.12.2021, а хто повернеться додому?

Голосуйте за улюбленого учасника і беріть участь у розіграші крутих призів!

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