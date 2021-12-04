4 декабря в 19.00 состоится показ седьмого выпуска лучшего шоу талантов«Україна має талант». В эту субботу зрителей телеканала СТБ будут удивлять акробаты, певцы и художница, пишущая шедевры ногами. Что будет в 7 выпуске легендарного шоу «Україна має талант»-2021? Читайте сейчас!

В эфир СТБ вернулось легендарное талант-шоу! На сцену проекта выйдут украинцы, которым аплодирует весь мир, а зрители увидят невероятные таланты, которые потрясают, триумфальные возвращения любимых героев и новые имена, а также уникальные номера, в которых использованы новейшие технологии. Этой осенью вместе со звездным жюри шоу ― Ксенией Мишиной, Сергеем Притулой, Евгением Котом и приглашенными судьями ― мы вместе выберем лучший талант Украины.

Судьи: Ксения Мишина, Евгений Кот, Сергей Притула.

Ведущий: Григорий Решетник.

Video: Ирина Мерлени, художники и акробаты: что будет в 7 выпуске «Україна має талант» Україна має талант 2021 7 выпуск: участники будут выступать на отборе. Кто пройдет дальше в 7 выпуске Україна має талант 2021 от 04.12.2021, а кто отправится домой?

Голосуйте за любимого участника и участвуйте в розыгрыше крутых призов!

Больше по теме: Судьи «Україна має талант» вошли в рейтинг самых влиятельных украинских деятелей культуры

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.