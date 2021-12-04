4 грудня відбувся показ шоу талантів «Україна має талант»-2021. Глядачів телеканалу СТБ своїми здібностями та вміннями дивували 16 учасників зі всього світу! Дивіться номер Ельдара Юлдашева просто зараз!

Повітряний акробат зі Львова Ельдар Юлдашев ― син іншого цьогорічного учасника «Україна має талант» Рустама Юлдашева, який на сцені шоу продемонстрував неймовірну повітряну гімнастику з собаками і отримав від суддів 4 «так». Син не підвів батька, адже після виступу юнака судді аплодували його таланту стоячи! «Я й не підозрював, що Ельдар Рустамович продемонструє нам такі складні елементи і зробить це так чітко, легко і конкретно! У вашому номері було стільки ризикованих трюків!» ― прокоментував виступ Сергій Притула.

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