4 декабря состоялся показ шоу талантов «Україна має талант»-2021. Зрителей телеканала СТБ своими способностями и умениями удивляли 16 участников со всего мира! Смотрите номер Эльдара Юлдашева прямо сейчас!

Воздушный акробат из Львова Эльдар Юлдашев ― сын другого участника этого сезона Рустама Юлдашева, который на сцене «Україна має талант» продемонстрировал невероятную воздушную гимнастику с собаками и получил от судей 4 «да». Сын не подвел отца, ведь после выступления юноши судьи аплодировали его таланту стоя! «Я и не подозревал, что Эльдар Рустамович продемонстрирует нам такие сложные элементы и сделает это так четко, легко и конкретно! В вашем номере было столько рискованных трюков!» ― прокомментировал выступление Сергей Притула.

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