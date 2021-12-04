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Breathe Love — повітряна акробатика на «Україна має талант»-2021

04.12.2021

4 грудня відбувся показ шоу талантів «Україна має талант»-2021. Глядачів телеканалу СТБ своїми здібностями та вміннями дивували 16 учасників зі всього світу! Дивіться номер  Breathe Love просто зараз!

Повітряні акробати з Маріуполя Breathe Love показали високий рівень професіоналізму. «Не маючи такого великого бекграунду за плечима, як є у багатьох, ви зробили реально неймовірний результат! Браво! У вас три  “так”!» ― сказав Женя Кот.

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