4 декабря состоялся показ шоу талантов «Україна має талант»-2021. Зрителей телеканала СТБ своими способностями и умениями удивляли 16 участников со всего мира! Смотрите номер Breathe Love прямо сейчас!

Воздушные акробаты из Мариуполя Breathe Love показали высокий уровень профессионализма. «Не имея такого большого бэкграунда за плечами, как есть у многих, вы сделали реально невероятный результат! Браво! У вас три «да»!» ― сказал Женя Кот.

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